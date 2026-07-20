Plus grand marché mondial des contenus audiovisuels, le prochain MIPCOM, du 12 au 15 octobre au Palais des Festivals, compte accompagner une industrie qui déborde largement le cadre de la télévision traditionnelle et s’élargit à un écosystème interconnecté mêlant contenus premium, créateurs, marques, technologie et intelligence artificielle.

Le MIPCOM Cannes, qui se tiendra du 12 au 15 octobre, vient de dévoiler les nouveautés de son programme. Plus grand marché mondial et porte d'entrée du business international des contenus médias et divertissement, la manifestation organisée par RX France réunit chaque année studios, diffuseurs, plateformes de streaming, distributeurs, créateurs, marques et sociétés technologiques de plus de 100 pays. Et cette édition 2026 entend accompagner une industrie qui déborde largement le cadre de la télévision traditionnelle, vers un écosystème interconnecté mêlant contenus premium, créateurs, marques, technologie et intelligence artificielle. (Photo DR).

"Nous voyons des secteurs entièrement nouveaux du divertissement arriver à maturité à une vitesse remarquable", souligne Lucy Smith, directrice du MIPCOM Cannes et du MIPJUNIOR. "Ce qui n'était que des tendances émergentes il y a un an (la narration verticale, les entreprises portées par des créateurs, la production assistée par l'IA) attire aujourd'hui des investissements, génère des modèles économiques scalables et devient une composante de plus en plus importante de l'économie mondiale du contenu." D'où le besoin, ajoute-t-elle, d'une place de marché où entreprises médias établies, créateurs, sociétés technologiques et investisseurs peuvent se rencontrer et nouer des partenariats.

Côté têtes d'affiche, Anthony E. Zuiker, créateur de la franchise CSI (Les Experts), montera sur la scène du Grand Auditorium pour le lancement mondial de Cinemalistics. La plateforme promet de bouleverser la consommation des faits divers criminels : dès qu'un crime d'ampleur nationale éclate, une version cinématographique et un court documentaire générés par IA sont produits et mis à disposition du public quelques heures plus tard. Dans une autre session MIP Headliner, Anatolii Kasianov, cofondateur et co-CEO de HolyWater Tech, prendra la parole aux côtés d'autres leaders d'opinion internationaux, d'autres intervenants devant être annoncés prochainement.

Après une année de croissance mondiale rapide, la narration verticale et le microdrame sont passés du statut de formats émergents à celui de secteur parmi les plus dynamiques de l'industrie. Plateformes, producteurs, distributeurs, sociétés technologiques et investisseurs convergent vers ce récit pensé pour le mobile, avec un basculement de l'expérimentation vers des modèles économiques scalables, des formats reproductibles et de nouvelles sources de revenus par le licensing international. Le MIPCOM 2026 réunira de nombreux dirigeants de ce marché.