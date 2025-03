MIPCOM à Cannes : FAST TV, IA, Streaming et Connected TV au programme

Si le MIPTV, le grand frère, a tenu cette année sa dernière édition à Cannes (il est rapatrié à Londres), le MIPCOM, le salon d'automne de la coproduction et du contenu de divertissement, n'a pas quitté la Croisette. Sa prochaine édition, la quarantaine, est aussi d'autant plus attendue. Placée à l'automne, au pic de la saison d'achat pour les nouvelles séries et les lancements de production, elle se tiendra du 21 au 24 octobre au Palais des Festivals. Plus de 11.000 participants dont 3.500 acheteurs de plus d'une centaine de pays ont été accueillis en 2023. Ce qui en fait l'un des événements les plus importants dans le calendrier de l'industrie de l'audiovisuel et le plus grand rassemblement mondial de professionnels de la télévision et des médias. (Photo DR).

L'Espagne, terre de La Casa de Papel en invitée d'honneur

Ce 40ème MIPCOM aura pour invité d’honneur l’Espagne. C’est là qu’est née La Casa de Papel, un des plus gros succès mondial de Netflix et un symbole : celui d’une internationalisation de plus en plus prononcée des contenus. Si ce rendez-vous est l’occasion d’analyser les grandes tendances du secteur à travers les nombreuses conférences, il apporte aussi à Cannes son lot de célébrités du petit écran. Parmi les stars qui fouleront le tapis rouge, sont annoncés Michael Weatherly et Cote de Pablo (NCIS), Alfie Allen et Jack Gleeson (Game of Thrones) à l’affiche dans de nouvelles séries.

IA, FAST TV, Streaming....

Côté tendances, l’industrie mondiale de la télévision resté confrontée à la fragmentation des audiences, au ralentissement du marché de la publicité et à la consolidation, qu’on entraîne la crise du Covid-19 et la grève à Hollywood. Mais cette industrie n’en reste pas moins résiliente. Il sera aussi question bien sûr d’IA. L'intelligence artificielle, qui a fait d’énormes progrès au cours des douze derniers mois dans tous les domaines de la télévision. Au chapitre des nouvelles tendance également, la FAST TV ( Free Ad Supported TV avec des chaînes gratuites diffusées en ligne et financées par la publicité) et toujours le streaming.

Le MIP Innovation Lab au coeur du Palais des Festivals

Au croisement du contenu, de la technologie et des comportements changeants du public, le MIP Innovation Lab installé au coeur du Palais des Festivals traitera tout particulièrement de ces sujets. Au programme des sessions quotidiennes, s’inscrivent FAST, AI, Streaming et Connected TV. Objectif : apporter aux entreprises les dernières informations et les présenter à des partenaires potentiels dans ces secteurs en évolution rapide. “Nous avons créé une destination où les principaux acteurs prendront la parole, où une multitude d'entreprises à la pointe de la technologie exposeront et où les opportunités de rencontres seront inégalées. Tout dans le MIP Innovation Lab vise à aider les entreprises à s'adapter, à identifier les opportunités, à trouver des partenaires potentiels et à débloquer de nouvelles sources de revenus” a déclaré Lucy Smith, directrice du MIPCOM Cannes et du MIP Londres.