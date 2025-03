MIPCOM à Cannes : l’ère des nouvelles TV avec les chaînes FAST et l’IA

D’un salon géant, l’autre à Cannes ! Le méga salon Tax Free à peine parti, le palais des Festivals a commencé l’installation du géant MIPCOM 2023. Le salon d’automne des programmes audiovisuels, qui se présente désormais comme le marché international des contenus de divertissement, se prépare à accueillir quelque 10.800 participants venant de plus de 100 pays, dont plus de 3.000 acheteurs. Cette 39ème édition s’ouvrira lundi et se poursuivra jusqu’au 19 octobre pour quatre jours de business, d’échanges et de partages autour de l’industrie de l’entertainment. (Photo WebTimeMedias).

Les temps forts de l'édition 2023

Thème central du MIPCOM 2023, la convergence mondiale de l’industrie du divertissement sera abordée dans une multitude d’événements, de conférences, de panels et de présentations.

Quelques temps forts aussi à noter pour cette édition.

La “Personnalité de l'année ”. Bob Bakish , le patron de Paramount, sera à l'honneur mardi dans le grand Audi, pour avoir réussi à combiner streaming et octroi de licences qui avec lui font beaucoup plus que coexister.

”. , le patron de Paramount, sera à l'honneur mardi dans le grand Audi, pour avoir réussi à combiner streaming et octroi de licences qui avec lui font beaucoup plus que coexister. FAST & Global sommet. Le Mipcom a inauguré avec le MIP Lab un nouvel espace d'événements et d'incubation autour des opportunités des FAST (chaînes de télévision linéaires gratuites financées par la publicité et diffusées en streaming) et de l'IA pour le marché du divertissement. Le FAST & Global sommet fera un focus sur la croissance explosive des chaînes FAST.

Le Mipcom a inauguré avec le MIP Lab un nouvel espace d'événements et d'incubation autour des opportunités des FAST (chaînes de télévision linéaires gratuites financées par la publicité et diffusées en streaming) et de l'IA pour le marché du divertissement. Le FAST & Global sommet fera un focus sur la croissance explosive des chaînes FAST. L’AI Sommet. L'Intelligence Artificielle est aussi censée transformer la TV et se trouve aujourd’hui au coeur du débat entre studios, scénaristes, acteurs et producteurs. L'AI sommet va explorer l'impact de cette nouvelle et puissante révolution.

L'Intelligence Artificielle est aussi censée transformer la TV et se trouve aujourd’hui au coeur du débat entre studios, scénaristes, acteurs et producteurs. L'AI sommet va explorer l'impact de cette nouvelle et puissante révolution. Pays à l’honneur. Quant au pays mis à l'honneur en 2023, c'est la Chine.

Comme les autres années, le MIP Junior, le marché de la programmation jeunesse, s’inscrira en prélude. Il rassemblera le week-end du 14 et 15 octobre, producteurs, distributeurs et acheteurs de contenus kids les plus influents. Ce sera sa 30ème édition et elle s’ouvre demain.