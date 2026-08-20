MIPCOM Cannes : le marché des contenus bousculé par l'IA, le vertical et les marques

Du 12 au 15 octobre au Palais des Festivals, le salon mondial des programmes audiovisuels mettra en avant 4 tendances fortes du marché des contenus : l’IA qui passe du discours à l’industrialisation ; la vidéo verticale qui s’impose comme catégorie à part entière ; les marques qui deviennent coproductrices et la bataille des grands studios qui se joue désormais sur les propriétés intellectuelles mondiales,

Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances du marché mondial des contenus audiovisuels ? Le MIPCOM de Cannes du lundi 12 au jeudi 15 octobre au Palais des Festivals, apportera des réponses. Le salon mondial, organisé par RX, réunit studios, plateformes, diffuseurs, producteurs, distributeurs, créateurs, marques, investisseurs et entreprises technologiques venus de plus de 100 pays pour vendre, acheter, financer et développer les contenus de demain. L'édition 2026 attend environ 12 000 délégués internationaux issus de plus de 110 pays, avec plus de 350 stands répartis au sein du Palais, confirmant le statut de Cannes comme place centrale de l'économie mondiale des contenus. (Photo DR : le Palais des Festivals va s'habiller de nouveau pour le MIPCOM à la mi-octotre).

Cette année, quatre grandes évolutions du secteur audiovisuel mondial sont distinguées nettement et mises en avant.

La première : l'intelligence artificielle passe désormais du discours à l'industrialisation, les acteurs cherchant des usages rentables pour accélérer développement, production et localisation des contenus.

passe désormais du discours à l'industrialisation, les acteurs cherchant des usages rentables pour accélérer développement, production et localisation des contenus. La seconde : la vidéo verticale s'impose comme une catégorie de contenu à part entière, ne se limitant plus à un phénomène de réseaux sociaux (l’effet tiktok), mais bénéficiant désormais de programmes et de modèles de production dédiés.

s'impose comme une catégorie de contenu à part entière, ne se limitant plus à un phénomène de réseaux sociaux (l’effet tiktok), mais bénéficiant désormais de programmes et de modèles de production dédiés. La troisième : les marques deviennent de véritables coproductrices. Les formats qu’elles financent gagnent en importance comme source complémentaire de financement.

Les formats qu’elles financent gagnent en importance comme source complémentaire de financement. La quatrième : la bataille des grands studios se concentre sur les propriétés intellectuelles mondiales, privilégiant les histoires et franchises adaptables à plusieurs écrans, territoires et générations plutôt que des programmes strictement nationaux.

Pour marquer ces nouvelles tendances, l’édition 2026 du MIPCOM élargit ainsi son périmètre au-delà de la télévision traditionnelle, avec trois nouveautés structurantes.

Le Microdrama & Vertical Content Programme proposera un parcours dédié aux séries courtes pensées pour le mobile et la lecture verticale, réunissant créateurs, plateformes et acteurs spécialisés autour de ces nouveaux formats, de leur financement et de leur monétisation.

proposera un parcours dédié aux séries courtes pensées pour le mobile et la lecture verticale, réunissant créateurs, plateformes et acteurs spécialisés autour de ces nouveaux formats, de leur financement et de leur monétisation. Le MIP AI Entertainment Forum sera quant à lui consacré aux usages concrets de l'intelligence artificielle dans la création, la production, les workflows, la distribution et la gestion des droits.

sera quant à lui consacré aux usages concrets de l'intelligence artificielle dans la création, la production, les workflows, la distribution et la gestion des droits. Le MIP BrandWorks offrira une plateforme de rencontres entre marques, annonceurs, studios et détenteurs de droits pour développer des contenus financés ou coproduits par les marques.

offrira une plateforme de rencontres entre marques, annonceurs, studios et détenteurs de droits pour développer des contenus financés ou coproduits par les marques. S'y ajoutent le MIP Creative Hub, tourné vers les producteurs et créateurs internationaux, et le MIP Innovation Lab, dédié au storytelling technologique et aux formats courts.

Plusieurs temps forts marqueront d’autre part ces quatre jours. La keynote d'ouverture du 12 octobre sera assurée par Cecilia Shen, qui interviendra sur la construction d'un studio pensé pour l'ère de l'IA, associant propriété intellectuelle, création humaine et technologie. Kate Phillips, Zai Bennett et Shelley Macintyre, représentants de la BBC et BBC Studios, échangeront sur la manière de bâtir des franchises capables de circuler entre générations et plateformes, à travers des exemples comme Bluey ou Doctor Who.

Bela Bajaria, directrice des contenus de Netflix, recevra le Variety Vanguard Award 2026 le jour de l'ouverture. Sur le volet vertical, des intervenants comme Anthony E. Zuiker, créateur de CSI, et Anatolii Kasianov de Holywater Tech aborderont les formats microdrama et leurs modèles économiques, dans le cadre d'un programme enrichi de sessions de matchmaking, tables rondes et démonstrations technologiques.

Pour Cannes, cette édition 2026 ne se limite donc pas à la présentation de nouvelles séries : il s'agit avant tout de conclure des accords de distribution, de coproduction, d'adaptation de formats, de licences et de financements. En intégrant pleinement l'intelligence artificielle, le contenu vertical et l'économie des créateurs à son agenda traditionnel, le MIPCOM entend consolider la position de Cannes comme le lieu de convergence entre télévision, streaming, marques, jeux et nouvelles technologies au service du divertissement mondial.