MIPCOM à Cannes : YouTube et les influenceurs en vedette

Le MIPCOM 2025 s’installe à Cannes du 13 au 16 octobre avec une ambition claire : repenser l’avenir du divertissement mondial. Plus de 10.000 professionnels venus d’une centaine de pays sont attendus pour cette nouvelle édition qui place la creator economy au centre du jeu, aux côtés de l’intelligence artificielle et de l’innovation collaborative. Le Palais des Festivals devient ainsi, pour quatre jours, la capitale mondiale de la création, du streaming et des stratégies de contenus, où se croisent producteurs, plateformes, influenceurs et storytellers du monde entier. (Photo DR).

Cette année, YouTube occupe une place de choix comme partenaire majeur, accompagné de TikTok, Snapchat, Samsung TV Plus et des grands studios internationaux tels que Disney, Warner Bros., Fremantle ou Mediawan. Les créateurs digitaux et influenceurs, véritables nouveaux acteurs de la scène audiovisuelle, sont mis à l’honneur à travers keynotes, ateliers et espaces dédiés. En parallèle, un sommet sur l’intelligence artificielle au sein du MIP Innovation Lab explore l’automatisation de la production, la personnalisation de l’expérience spectateur et la création de formats interactifs dopés à l’IA générative.

Autre temps fort : le BrandStorytelling Summit, organisé pour la première fois en France, réunit annonceurs, agences et producteurs autour des nouvelles synergies entre marques et contenus. Ce sommet, né au Festival de Sundance, met en avant la puissance du branded entertainment et la montée des formats immersifs à l’heure où la narration devient un levier stratégique de communication globale. À cela s’ajoutent des panels consacrés à la coproduction internationale, aux nouvelles tendances du drama mondial, et aux formats non-scriptés qui renouvellent le divertissement — entre compétitions, science, nostalgie musicale et interactivité sociale.

En amont du salon, MIPJunior (11–12 octobre) a ouvert le bal avec un focus sur les nouveaux contenus jeunesse et l’économie de l’attention. Ce marché, consacré aux producteurs et acheteurs de programmes pour enfants, met en avant les formats hybrides et les stratégies de matchmaking international. De Mattel, qui célèbre ses 80 ans avec de nouveaux projets transmedia, à YouTube ou BBC Studios, les keynotes de cette édition donnent le ton d’un marché où l’innovation et la créativité redéfinissent les frontières de l’industrie audiovisuelle.