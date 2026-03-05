MIPIM 2026 à Cannes : l’immobilier à l’heure du “net zero” et de l’IA

Le MIPIM revient à Cannes à partir de lundi 9 mars et jusqu’au 13 mars avec une édition centrée sur la double mue qui secoue l’immobilier : la transition environnementale et la révolution numérique. Dans un contexte de tensions sur le logement et d’évolution rapide des usages, le salon place au cœur de sa programmation les grands sujets du moment : housing, data centers, intelligence artificielle, réemploi et reconversion des actifs (“adaptive reuse”), et trajectoire “road to net zero”, la voie du zéro carbone. L’objectif affiché : penser de nouveaux modèles urbains, capables de concilier attractivité, performance et sobriété. (Photo DR : le MIPIM déborde chaque année très largement sur la Croisette de Cannes).

Les quatre grands axes du programme 2026

Le programme 2026 s’articule autour de quatre grands axes. Leaders’ Perspective capte les visions stratégiques : capitaux, politiques publiques, partenariats public-privé (PPP) et montée en puissance de l’IA. Asset Class explore les grandes classes d’actifs – du logement à la logistique, en passant par la santé, les bureaux, les life sciences et, nouveauté très attendue, les infrastructures numériques. Road to Zero concentre les débats sur la décarbonation et les chemins concrets vers le net zero, entre exigences ESG, réglementation et équation économique. Enfin, Geo Focus propose une lecture par marchés et territoires, reflet de la compétition internationale pour attirer investisseurs, entreprises et projets urbains.

Un Data Centers Summit

Parmi les nouveautés marquantes, le MIPIM 2026 lance un Data Centers Summit – “From Bits to Bricks”, un sommet dédié aux data centers et à l’écosystème qui les entoure : IA, cloud, 5G, digitalisation, besoins énergétiques et foncier, mais aussi dialogue avec les pouvoirs publics. En parallèle, le salon renforce nettement les contenus sur l’IA appliquée à l’immobilier, avec des sessions dédiées sur la façon dont elle transforme la gestion d’actifs, l’évaluation, l’exploitation, la ville et même la stratégie de durabilité. Autre signal : le programme “MIPIM Challengers” veut faire émerger une nouvelle génération de professionnels via des formats plus participatifs et des débats intergénérationnels.

La keynote d'ouverture, mardi, avec Philippe Aghion

Côté temps forts, l’édition s’ouvrira sur “Housing Matters!” (lundi 9 mars), un sommet pré-ouverture consacré au logement : accessibilité, coliving, démographie, étudiants, vieillissement, déséquilibres de marché… Un rendez-vous conçu comme une agora entre investisseurs, développeurs et acteurs publics. Le mardi 10 mars, la keynote d’ouverture au Grand Auditorium annoncera la couleur, avec une intervention de Philippe Aghion (Prix Nobel d’économie 2025) sur l’innovation, la “destruction créatrice” et l’avenir des métropoles, dans une lecture macro mêlant productivité, transition verte et digitale, et politiques publiques. Enfin, les MIPIM Awards 2026 récompenseront les projets les plus innovants, avec une pondération qui met fortement l’accent sur l’impact environnemental et social, au-delà de la seule signature architecturale.

Un focus France

Enfin, le MIPIM 2026 met en avant un focus France via le programme Destination France, vitrine des stratégies territoriales, des grands projets urbains et de l’attractivité immobilière nationale. Autour des pavillons, stands et délégations, le networking reste l’autre moteur du salon, avec une zone PropTech renforcée : solutions digitales, IA, outils d’asset management, technologies de décarbonation et “smart city”.