MIPIM Awards : un architecte français en haut de l’affiche à Cannes

Le Mipim de Cannes qui s’achève ce soir a décerné ses Awards. Dix projets lauréats ont été dévoilés hier. Ils récompensent les plus grands projets urbains innovants au monde, achevés ou en construction. Les projets européens ont été, à nouveau cette année, plébiscités par les votants, avec 8 lauréats. L’édition 2025 a été marquée notamment par la victoire de l’agence française Mathieu Forest Architect récompensée pour le projet Sky Mirrors, à Luzhou en Chine, dans la catégorie meilleur projet d’hôtellerie, de tourisme et de loisirs. (Photo DR : Sky Mirrors, un projet étonnant avec deux miroirs suspendus qui magnifient le paysage).

A noter aussi un beau triplé pour les Pays-Bas avec les projets Wonderwoods (Utrecht), The Hive (thehive.amsterdam) et Booking.com City Campus (Amsterdam) qui font carton plein auprès du public en remportant trois awards. Le projet Fuzja (Fusion), situé à Łódź, tire également son épingle du jeu en remportant le prix du meilleur projet de régénération urbaine et le prix spécial du jury. Situé sur la zone d’une ancienne usine, ce projet mixte transforme le cœur industriel de la ville en une ‘ville de 15 minutes’. Ce projet revendique son inspiration du travail de l’urbaniste franco-colombien Carlos Moreno, c'est un espace où le logement, le travail et la culture s'harmonisent avec les espaces publics verts, rendant la vie accessible, durable et connectée.

Près de 200 projets du monde entier ont candidaté et ce sont 39 finalistes qui ont ensuite été présélectionnés par un jury de renommée international présidé par Véronique Bédague, Président-Directrice générale de Nexity. Pour cela, des critères exigeants ont été établis : qualités environnementales des projets, intégration dans leur environnement et leur communauté, expérience utilisateur et impact économique. Pour cette édition, l’ensemble des candidatures ont toutes un point commun : un engagement holistique en faveur de la durabilité. La victoire des projets lauréats provient de l’addition du vote du jury (60% de la note) et du vote du public (40% de la note).