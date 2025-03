​​MIPIM : Cannes avec Lviv (Ukraine) dans le projet “Unbroken”

Cannes poursuit sa coopération avec la ville jumelée de Lviv autour du programme médical "Unbroken". Son engagement a été officialisé hier, en plein MIPIM, avec la signature d'un accord pour partager leur expertise et accompagner la construction d’un centre gériatrique et de rééducation de 9 000 m2 au sein du site hospitalier Unbroken de Lviv qui accueille des milliers de victimes de guerre. (Photo DR - de gauche à droite : Yves Servant, directeur du Centre Hospitalier Simone Veil de Cannes, David Lisnard, maire de Cannes, Andriy Sadovyi, maire de Lviv, et Anton Kolomieitsev, architecte principal de Lviv).

Cannes apporte son ingénierie

"Pour répondre aux besoins que j’ai pu constater sur le terrain, la Mairie de Cannes et l’Hôpital de Cannes s’associent à la Fondation Unbroken et à la Ville de Lviv pour participer à la construction d’un bâtiment gériatrique à Lviv, similaire à notre récent Institut de gérontologie Simone Veil de Cannes" a déclaré David Lisnard. "Cette collaboration sur le long terme constitue une opportunité unique de partager des expériences et des compétences bilatérales, notamment à travers des échanges entre les équipes médicales et techniques publiques et privées."

Riche de son savoir-faire, Cannes s’engage ainsi, à travers la signature de ce protocole d’accord, à apporter son ingénierie auprès de Lviv par :

sa participation à l’identification du besoin et à la définition du programme ;

son aide en matière de consultation internationale pour le choix du groupement de maîtrise d’œuvre composé d’architectes et des bureaux d’étude, d’établissement du cahier des charges et d’organisation du jury ;

son expertise concernant l’analyse des candidatures et des offres.

De son côté, Cannes pourra s’enrichir de l’expérience précieuse acquise par les équipes de l’hôpital "Unbroken" de Lviv notamment en matière de médecine d’urgence. Cette opération solidaire participe ainsi à l’effort de reconstruction de l’Ukraine mais aussi à renforcer la stratégie globale et innovante cannoise en matière des risques majeurs.

Un centre pour personnes agées dans l'écosystème Unbroken

Présenté à Cannes l’année dernière par Andriy Sadovyi, maire de Lviv, également lors du MIPIM, le programme "Unbroken" vise à développer le centre hospitalier de Lviv pour soigner des milliers de mutilés de guerre civils et militaires. Il s’agit d’un écosystème médical municipal complet et innovant de 200.000 m2 qui intègre notamment la production de prothèses, un bâtiment consacré aux femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher ainsi qu’un centre pour préparer la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle des victimes des combats. Il réunit des équipes pluridisciplinaires composées de médecins spécialisés en chirurgie réparatrice, traumatologie, orthopédie, psychiatrie, rééducation, etc.

"Le maire de Cannes est le premier maire venu en Ukraine après le début de la guerre. Il existe un partenariat unique entre Lviv et Cannes. Ensemble, nous construisons l'écosystème de l'humanité Unbroken et créons un centre pour personnes âgées. Il s’agit d’un vrai pont de coopération entre les villes ukrainiennes et françaises" a salué Andriy Sadovyi, maire de Lviv