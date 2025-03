MIPIM de Cannes : des pistes pour réinventer la ville

Le MIPIM de Cannes est un habitué des gros chiffres. Pour son édition 2025, du 11 au 14 mars au Palais des Festivals, il attend plus de 20.000 participants, pèsera plus de 4.000 milliards d'euros d'actifs gérés par les investisseurs présents, comptera 90 pays et alignera plus de 300 stands pour la plupart très somptueux. La planète de l'immobilier se déportera ainsi à Cannes dans ce "Global urban festival", un salon qui se présente comme le plus grand événement immobilier permettant d'accéder aux capitaux internationaux et qui s'est donné pour objectif de façonner et accélérer la transformation urbaine. Bref, réinventer la ville. (Photo DR : Le programme Harmony à La Garenne Colombes, l'un des trois finalistes français aux Mipim Awards.)

Super Mario pour la keynote d'ouverture

Quelques temps forts durant ces quatre jours. La keynote d'ouverture, mardi à 15 heures dans le grand auditorium sera faite par le Dr. Mario Draghi. Ancien président de la BCE et du Conseil des ministres italien, super Mario apportera un éclairage sur la transformation économique de l’Europe dans un contexte géopolitique en mutation. Son rapport sur la compétitivité européenne propose une feuille de route pour la revitalisation économique, avec des implications majeures pour l’immobilier et l’investissement. Son regard sur les réformes et investissements stratégiques ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Une intervention qui devrait être particulièrement suivie dans le contexte actuel.

Le lancement lundi après-midi d'"Housing Matters!" tient lieu aussi de l'événement lundi après-midi en prélude du MIPIM avec une présentation des solutions collaboratives pour des logements abordables et des modèles d’habitation innovants. L'évènement abordera les principaux défis, notamment la croissance démographique, la réduction de la disponibilité des logements, le vieillissement de la population, la migration, les pénuries de logements étudiants et les problèmes de surabondance, tout en favorisant le networking et la collaboration entre leaders de l’industrie. En quelque sorte, une réponse aux ANTI MIPIM qui sonnent l'alarme de la crise du logement aux portes du salon.

Autre temps fort avec la cérémonie des MIPIM Awards avec trois projets français parmi les 39 finalistes retenus dans les 200 candidatures initiales. Verdict le 13 mars. Inévitablement, l'IA comptera aussi parmi les invités 2025. Un rendez-vous est donné mercredi 12 mars sur la scène "Make it Happen" pour explorer le potentiel de l'IA dans l'immobilier. Et puis toute une cohorte d'événements, de conférences (Choose France), de forum comme celui des élus. Le grand show de l'immobilier.