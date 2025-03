MIPIM : ministre du Logement, Guillaume Kasbarian va annoncer des mesures

Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, va inaugurer le MIPIM de Cannes, demain mardi à 10h45 au Palais des Festivals. A cette occasion, le ministre ira à la rencontre des professionnels du logement et des exposants. Il compte illustrer concrètement son engagement dans le soutien aux acteurs du secteur et va annoncer une première série de mesures de simplification et d’accélération de la production de logements.

Lors de sa visite au salon, il est également prévu dans la matinée une prise de parole avec Grand Paris Aménagement. En tout début de l’après-midi, de 13h45 à 15h15, le ministre visitera le salon et rencontrera les acteurs français de l’immobilier.