MIPIM : plus de 20.000 participants en dépit de la crise immobilière

Signe des temps devenus plus durs pour l’immobilier : le MIPIM 2024 respirait moins l’euphorie de celui de l’an dernier qui signait la fin de la pandémie et claquait la reprise. Presque plus de champagne sur les comptoirs des stands dans les allées et moins de débordements de prestige. Le salon international des professionnels de l’immobilier, devenu un “festival urbain” n’en a pas moins confirmé de mardi à vendredi son rôle de 1er rassemblement de la ville et de l’immobilier au monde, grâce à une affluence qualifiée de “solide” avec plus de 20,000 décideurs de plus de 90 pays. (Photo WTM : Laurent Tirot, CEO d'Equilis a présenté le projet de requalification de la place Sophie Laffitte, en présence de Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du Symisa).

Dans son bilan, Rx note que le top 3 des pays représentés a été la France (30% des participants), la Grande-Bretagne (20%) et l’Allemagne (14%). Le nombre d’exposants a été en hausse, répartis sur 340 stands et pavillons, représentant une surface supérieure à 2023 (19.500 m²). De nouvelles délégations d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs ont été présentes au MIPIM 2024 “démontrant qu'il existe encore un nombre important d'opportunités dans un contexte d'incertitude géopolitique, environnementale et socio-économique” est-il souligné.

La Côte d’Azur quant à elle était bel et bien présente dans le salon à travers trois stands : Nice Côte d’Azur, Sophia Antipolis et Cannes. L’occasion pour la technopole de Sophia Antipolis de faire part de ses bons résultats qui contrastent avec l’état général du marché immobilier (tout particulièrement celui du tertiaire touché par les mutations du travail). A l’occasion de trois temps forts, la technopole a pu décliner ses chiffres (1.500 emplois supplémentaires en 2023, 46.000 m2 de transactions…) et dérouler ses projets immobiliers.

Principale nouveauté qui a été dévoilée : le projet de requalification de la place Sophie Laffitte sur le territoire de Valbonne qui avait été juste abordé lors du SIMI à Paris en décembre. Mené par Equilis France et GA Smart Building, ce projet vise à faire de la place Sophie Laffitte un véritable centre de vie avec du logement en coliving et de la restauration. Première étape avec le réaménagement de l’hôtel Omega, transformé pour plus d’une centaine de logements en co-living et la reconstruction de l’immeuble de l’OIE (Office International de l’eau), là aussi pour principalement du logement. Un point a aussi pu être fait sur l'avancement des grands programmes en cours ou à venir : La Canopée, Les Lucioles, Ecotone, le Pôle Innovation, Les Combes…

Quant à la Métropole, elle a axé sa présentation sur la stratégie de renaturation de son territoire et de Nice Écovallée