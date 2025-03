MIPIM : Sophia et Métropole déroulent leurs projets et stratégies

Actuellement en pleine renaissance sur la vague de l’IA, Sophia Antipolis a de quoi montrer au MIPIM de Cannes qui se tient au Palais des Festivals du 12 au 15 mars. Comme les années précédentes, la technopole dispose d’un stand et présentera ses grands programmes immobiliers en cours ou à venir. Ce sera notamment l’occasion de dévoiler le projet de requalification de la place Sophie Laffite et d’expliquer ce qui se fait en matière d’énergies et de technopole durable. (Photo DR : le Pôle Innovation dont la construction a commencé près du Campus SophiaTech et d'Inria).

Trois temps forts pour Sophia Antipolis

Plusieurs temps forts sont aussi prévus mercredi et jeudi sur le stand en présence de Jean Leonetti, président de la CASA et de Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du Symisa (Syndicat Mixte Sophia Antipolis).

Au programme mercredi à 11 heures, la présentation du projet de requalification de la place Sophie Laffitte sur le territoire de Valbonne. L’ensemble sera réalisé par Equilis France/GA Smart Building et la présentation se fera en présence de Laurent Tirot, CEO d’Equilis France, et de Sophie Meynet, Directrice Générale de GA. Lors de ce premier rendez-vous SAP Labs France, TSE Energy, Mouratoglou Resort et Université Côte d’Azur animeront une séquence “Energies et Technopole Durable” avec des témoignages et retours d'expériences sur des initiatives énergétiques innovantes menées à Sophia Antipolis.

Un second rendez-vous est donné le même jour à 15 heures autour d’autres projets en cours ou à venir. A l’affiche Ecotone, mené par la Compagnie de Phalsbourg (l’occasion d’en savoir un peu plus sur le déroulé de ce programme emblématique à la porte d’entrée antiboise de la technopole), le Pôle Innovation que pilote le Symisa et dont la construction est en cours, le programme résidentiel “Les Combes” à Antibes. Un autre projet sera abordé : le Musée Peynet d’Antibes. Il s’agira du lancement de la consultation pour un programme résidentiel et espace muséal.

Le 3ème rendez-vous est inscrit le jeudi 14 mars à 11 heures et portera sur “Les Lucioles” à Valbonne, projet mené par le Groupe BMG et sur La Canopée qu’Equilis France a déjà engagé à l’emplacement des anciens Espaces Antipolis.



Approche "Business & Nature" pour la Métropole et Nice Ecovallée



Nice Écovallée et la Métropole auront également pignon sur rue au MIPIM. Nice Côte d’Azur mettra en avant une approche “Business & Nature” visant à “garantir un développement durable et inclusif, en valorisant les atouts naturels du territoire et en préservant son environnement”. Ce sera l’occasion pour elle de présenter sa stratégie de renaturation, qui vise à concilier développement économique et préservation de l’environnement.

Un temps fort sera organisé le jeudi 14 mars à 10h30 sur le stand pour présenter cette stratégie. Y sont notamment attendus Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Christian Estrosi, président de la Métropole. Pour la Métropole, il s’agit de privilégier le développement de l’urbain existant. Les hectares naturels et agricoles de la Plaine du Var sont ainsi préservés, et des secteurs très urbanisés sont même désimperméabilisés, explique-t-elle. Au sein de la ZAC Parc Méridia, le grand parc paysager de la plaine du Var (GPPV) de 20 hectares doit contribuer au retour à l’état naturel de près de 60 % de cette zone aujourd’hui très imperméabilisée et peu qualifiée et proposer aux habitants du secteur, un véritable espace de respiration.

Pour mener à bien ce projet, à l’issue de cette conférence, une convention de maîtrise d’ouvrage unique sera signée, entre l’EPA Nice Ecovallée, la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur.