MIPTV, MIPDOC, MIPFORMATS, CANNESERIES : 6 jours TV toute à Cannes !

Accompagné d’une pré-ouverture et de Canneseries, le MIPTV 2024, qui se tient au Palais des Festivals de Cannes du 8 au 10 avril, donnera lieu à six jours complets de télévision. Le marché international des programmes audiovisuels sera en effet précédé d’une pré-ouverture du 6 au 7 avril avec le MIPDOC, les MIPFORMATS et des volets étendus du MIPDOC et du MIPFORMATS, créant ainsi "le plus grand week-end en non scripté" à Cannes avec le rassemblement des communautés du documentaire, du factuel et du format.

Avant même cette pré-ouverture, le coup d’envoi sera donné par le festival CANNESERIES qui se déroulera à nouveau parallèlement au MIPTV, du 5 au 10 avril. Quant à l'édition 2024 du marché de printemps, elle comprendra également des keynotes d'acteurs majeurs de l'industrie, le MIP SDG Award (en partenariat avec les Nations Unies) et des sommets MIPLAB axés sur l'avenir de l'industrie. La précédente édition, celle de 2023 avait accueilli plus de 5.500 délégués de plus de 80 pays.