Mobilité : les espoirs douchés d’une liaison métro entre Nice et Monaco

Les espoirs d’une liaison métro entre Nice et Monaco ont été douchés par Philippe Tabarot. Dans une interview à Nice-Matin, le ministre des Transport a diplomatiquement estimé que ce projet, lancé par Christian Estrosi et repris entre autres par l’UPE06 pour fluidifier le trafic routier et ferroviaire entre Nice et la Principauté était “difficile dans le cadre financier actuel”. Il lui semblait aussi difficile “au regard des procédures à mettre en place pour mener à bien un projet d’infrastructure aussi important dans un contexte qui nous a valu la décision du tribunal administratif de Toulouse sur le chantier de l’A69.”

Sa solution ? “Je crois davantage à un ensemble de solutions qu’à un grand projet qui réglerait tous les problèmes de mobilité entre Nice et Monaco" a-t-il déclaré à Nice-Matin évoquant notamment l’augmentation de l’offre ferroviaire avec les travaux liés à la ligne nouvelle et ceux que va réaliser Monaco dans sa gare.