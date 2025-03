Mobilité : Grasse lance ses “Solexyclettes”

Sur le chemin de la mobilité durable sur son territoire, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse s’attache à déployer des dispositifs novateurs à destination des habitants du territoire. Dans le cadre d’une expérimentation lancée sous la forme d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), elle a complété le service de vélos à assistance électrique (VAE), “La Bicyclette”, en proposant un système de location courte durée de VAE de la marque Solex en libre-service, qui s’appuie sur l’implantation de stations de recharge, les “Solexyclettes”, réparties sur plusieurs communes de son territoire.

L’expérimentation sera mise en œuvre pour une durée d’un an. Elle débute en ce début d’été par l’implantation de cette première station en connexion directe avec la gare TER de Grasse, la Maison de la Mobilité, le réseau de bus Sillages et le réseau régional “Zou”. L’inauguration aura lieu le 11 juillet, à 17 heures à la gare SNCF de Grasse. A terme, la flotte sera constituée de 40 VAE de la marque Solex et 6 stations seront installées à Grasse, à Mouans-Sartoux et à Peymeinade. Ce service permettra ainsi aux habitants d’emprunter un VAE pour de courtes durées allant de 15 minutes à la journée.