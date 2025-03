Mobilité : la Métropole accélère sur le déploiement des bornes de recharge

Pouvoir recharger partout, de manière pratique, rapide et économique, c’est encore le grand challenge à gagner pour la voiture électrique. La Métropole Nice Côte d’Azur le relève en tout cas avec un déploiement de bornes en voirie sur tout son territoire et désormais aussi dans ses parkings. C’est ce qu’a rappelé Christian Estrosi, son président, mercredi au parking Palméra à Nice, lors d’une présentation des avancées de Prise de Nice, le réseau de bornes de recharge pour voitures électriques. (Photo DR : lors de la présentation par Christian Estrosi, des avancées du plan de déploiement des bornes).

“D’un parc de 145 points de charge en 2019, la Métropole est passée à 600 points de charge dans toutes nos communes y compris le moyen et haut pays”, a-t-il noté, soulignant que “l’objectif de 600 points de charge que nous nous étions fixé pour fin 2025 vient déjà d’être atteint, avec près de 2 ans d’avance !” Ce n’est pas pour autant fini. Cinquante bornes supplémentaires seront installées en 2024 et 50 de plus en 2025. Soit un total 700 points de charge en voirie. Sont envisagées aussi demain des bornes ultra-rapides dans les stations-service en concession (150 kVA).

L’effort porte également désormais sur les parkings. Ainsi 268 bornes vont être installées dans les parcs en ouvrage gérés par la régie Parcs d’Azur dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt remporté par le groupement NGE et Electric 55-Charging. Ont été déjà livrés les parkings de Palmeira (19 places), Palais de Justice (20). D’ici l’été, 7 autres parkings seront équipés avec jusqu’à 95 places pour Jean Bouin. D’autre part, le réseau Prise de Nice compte 132 points de charge pour les opérateurs en auto-partage (Renault Mobility, Getaround) et 10 points de charge pour les taxis niçois,

Depuis 2019, la Métropole a investi près de 5,9 millions € dans le cadre d’un marché public attribué à Enedis (via Dalkia Electrotechnics et Izivia) avec majoritairement des bornes à recharge accélérée et rapide (22 et 50 kVA). Pour fixer les idées, il faut 1 heure sur une borne délivrant une puissance de 7kVA, pour charger 40 km d’autonomie, une heure pour un plein sur une borne 22 kVA et une demi heure avec le 50 kVA, une recharge de 80% coûtant aux environs de 6 à 7 euros.