Flash
Flash :

10 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Mobilité : Uber sera bientôt dans le ciel azuréen

2 minutes

Uber sur terre et bientôt dans le ciel. En partenariat avec la start-up californienne Joby Aviation, la plateforme prépare le lancement de vols en hélicoptère intégrés à son application, avant l’arrivée de taxis volants électriques.

Uber prépare le lancement de vols en hélicoptère entre Cannes, Nice, Monaco et Saint-Tropez dès 2026, en partenariat avec la start-up californienne Joby Aviation, spécialiste du vol électrique vertical. Grâce à cet accord, ces trajets — actuellement proposés par la filiale Blade — seront bientôt accessibles directement depuis l’application Uber (un tarif de l'ordre de 350 euros le vol Nice–Cannes a été avancé). À terme, la plateforme envisage de déployer des taxis volants électriques (eVTOL), plus silencieux et écologiques, dès leur certification prévue en 2026 aux États-Unis puis en Europe en 2027.

Si le projet promet une révolution du transport aérien sur la Côte d’Azur, il suscite aussi des inquiétudes liées au bruit, à l’impact environnemental et à la saturation du ciel, dans une région où les autorités renforcent déjà la régulation des vols autour de l'aéroport Cannes-Mandelieu.

