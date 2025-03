Mode circulaire : la Refashion Académie passe par Nice

La Refashion Académie, campus éphémère autour des bonnes pratiques de la réparation et de la mode circulaire, arrive dans le Sud de la France. Elle posera ses valises à Nice, Place Masséna, du vendredi 4 au lundi 7 octobre. L’éco-organisme de la Filière Textile d'habillement, Linge de maison et Chaussures en France vient ainsi à la rencontre des citoyens et des acteurs de la mode.

Après le lancement du Bonus Réparation fin 2023, Refashion poursuit ainsi ses actions pour sensibiliser les Français à la réparation des chaussures et des vêtements. La Refashion Académie propose ainsi des animations, des ateliers de réparations et des conférences thématiques afin de sensibiliser et engager le plus grand nombre autour des bonnes pratiques de la mode circulaire. La première tournée débutera à Montpellier du 27 au 30 septembre, puis suivra Nice Marseille du 25 au 28 octobre.