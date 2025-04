Mode, culture et durabilité à la Monte-Carlo Fashion Week

Monaco a sa fashion week. Avec une forte tonalité italienne, la treizième édition de la MCFW (la Monte-Carlo Fashion Week) s’est achevée samedi après cinq jours riches en défilés de mode, présentations et rencontres sur les thèmes clés du secteur : circularité, durabilité, inclusion et diversité. L'inauguration s’est faite à la Mairie de Monaco, avec Elisabetta Franchi et sa collection Eternal, un hommage à l'artisanat italien et à la beauté intemporelle. L'événement s'est ensuite déplacé au Yacht Club de Monaco, où la maison Roberto Cavalli a présenté sa collection Couture en avant-première mondiale, devant un public international de VIP et de célébrités. (Photo DR : un succès aussi pour les défilés de l'élégant Collini Milano 1937).

Point culminant de la semaine, la cérémonie des MCFW Fashion Awards, pour son dixième anniversaire, a célébré les personnalités de la mode qui se sont distinguées par leur vision éthique, leur innovation, leur engagement social et leur responsabilité. Le Positive Change Award a été remis à Renzo Rosso. Fondateur de Diesel et président-fondateur d'OTB, le groupe de mode international qui regroupe Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf et Amiri, il a reçu ce prix pour son rôle de pionnier dans la promotion de la durabilité et de la circularité dans la mode.

Plusieurs autres prix ont été attribués : le prix Positive Social Impact Award à Arianna Alessi, vice-présidente de la Fondation OTB, pour son engagement social et son soutien à des projets humanitaires et inclusifs. Le Fashion Icon Award à Kelly Rutherford, actrice et icône de style, pour son élégance intemporelle et son lien fort avec le monde de la mode. Le Made in Monaco – Educational Award au Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco pour sa contribution à la l’éducation.

Au Yacht Club de Monaco, créateurs monégasques et marques internationales se sont relayés sur le podium, offrant un spectacle de style, de créativité et d'innovation. Plusieurs temps forts à noter comme le spectacle “Glad you're awake”, monté par les étudiants de l'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio en collaboration avec les étudiants de Polimoda Firenze. Un spectacle à mi-chemin entre un défilé de mode et une performance. Ou encore le Fashion meets Design au Spazio Italiano, rencontre tout en élégance de la mode et du design. Dans ce lieu unique qu’est la Principauté de Monaco, une fashion week qui s'affirme d'année en année.