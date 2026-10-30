Mois de l’ESS : le Pays de Grasse met en avant une économie de solutions

Tout au long du mois de novembre, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et ses partenaires proposent une série de rencontres, d’ateliers et de débats pour faire découvrir l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale du territoire. Découvrez le programme.

Associations, coopératives, entreprises engagées, collectivités et citoyens : le Pays de Grasse célèbre en novembre une économie ancrée dans le territoire, qui place l’humain, la solidarité et l’intérêt collectif au cœur de ses projets. Circuits courts, économie circulaire, coopération ou nouveaux services, cette édition 2026 du Mois de l’ESS entend montrer qu’il s’agit avant tout d’une "économie de solutions", capable de rapprocher les acteurs et de transformer les idées en réalisations concrètes. Elle s’est placée sous le signe d’une invitation de Claude Alphandéry, résistant, économiste et pionnier de l’ESS : "Agissez comme si vous ne pouviez pas échouer". C’est d’ailleurs le titre du documentaire consacré à son parcours qui ouvrira le programme, jeudi 5 novembre à 18 heures au cinéma La Strada de Mouans-Sartoux, lors d’une projection-débat gratuite organisée par la CAPG avec France Active. (Photo DR).

Le volet réflexion occupera une large place. Les 6 et 7 novembre, le Conseil de développement du Pays de Grasse invite à deux journées d’ateliers et de conférences sur la démocratie participative à la médiathèque Charles Nègre. Le 12 novembre, à Grasse Campus, la Chaire ESS et territoires d’innovation sociale, en partenariat avec Université Côte d’Azur et sa Fondation, présentera sa démarche de recherche-action participative pour faire émerger de futurs projets d’expérimentation. Le 17 novembre, une matinale sera consacrée à la commande publique responsable et à ses leviers en faveur de l’emploi local, en présence des structures d’insertion par l’activité économique du territoire.

Les porteurs de projets ne sont pas oubliés. Le 18 novembre, la Maison du Commerce et de l’Artisanat accueillera des permanences de conseil avec l’URSCOP pour la vie coopérative, l’APPASCAM pour la vie associative et la Chambre régionale de l’ESS. Le 19 novembre, France Active animera un atelier pour aider les dirigeants de structures de l’ESS à anticiper leurs difficultés financières ou organisationnelles, suivi du déjeuner mensuel des Coopérations locales. Le programme se poursuivra avec un atelier sur la mobilité européenne des jeunes à la Mission locale le 20 novembre, la soirée COM’1 Lab "Entreprendre autrement, c’est possible !" le 24 novembre à La Roquette-sur-Siagne, et un atelier de la coopérative PEP2A sur le partage d’électricité photovoltaïque entre voisins le 28 novembre à Saint-Vallier-de-Thiey.

Ce mois de l’ESS se prolongera jusqu’au samedi 5 décembre avec le FestiSol, "La Fabrique des initiatives citoyennes", une journée festive et gratuite à Grasse Campus pour découvrir des solutions locales afin de consommer, se déplacer, habiter ou entreprendre autrement. Dans le même esprit, la supérette coopérative La Meute, avenue de la Libération à Grasse, lance un "Pass découverte" permettant de la tester pendant un mois pour un euro. La plupart des rendez-vous sont gratuits, mais sur inscription.