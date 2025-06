“Mon stage de seconde” : 170 élèves accueillis sur les trois campus du Groupe IONIS

Une initiative en faveur de l’orientation active, de l’égalité des chances et de l’éveil des vocation : à Nice, dans le cadre de “Mon stage de seconde”, trois écoles emblématiques du Groupe IONIS Education (Epitech, e-artsup et ISEGCOM) se sont unies pour proposer une immersion exceptionnelle dans les univers de la tech, de la création digitale, de la communication et du marketing. Depuis le début de la semaine et jusqu’au 27 juin, le campus niçois du Groupe ouvre ainsi ses portes à plus de 170 lycéens de seconde dans le cadre du stage d’observation obligatoire. Ces deux semaines sont l’opportunité pour les élèves d’expérimenter, créer, réfléchir et collaborer autour de projets concrets, encadrés par des étudiants, des enseignants et des professionnels de l’écosystème local.

Trois écoles qui ouvrent sur trois visions du futur.

Epitech , référence de l’excellence informatique depuis 25 ans, propose aux stagiaires de s’initier à la cybersécurité, au code (Python), à l’intelligence artificielle et au design de solutions tech.

e-artsup , l'école de la création numérique et du design, leur fait découvrir les métiers du graphisme, de la direction artistique, du cinéma d'animation et du jeux vidéo & game art.

ISEGCOM, spécialisée dans la communication, le marketing et l'influence, propose une immersion dans les métiers de la stratégie des marques, des réseaux sociaux, des relations publiques et de la pub à travers des ateliers créatifs et collaboratifs.

“Nous croyons fermement qu’il faut exposer les jeunes à la diversité des possibles, pour qu’ils puissent choisir leur voie avec ambition et lucidité” rappelle Laura Hassan, Directrice Générale d’Epitech.