Monaco : 21 champions du Monde et Olympiques à Herculis

Pas moins de 21 champions du Monde et Olympiques seront présents à Monaco pour l'édition 2023 d'Herculis qui aura lieu au Stade Louis 2, le vendredi 21 juillet. Coup d'envoi à 18h40 avec la Longueur Femme où l'on retrouvera Malaika Mihambo, championne du Monde et Olympique. Final à 21h50 avec le 100 m hommes pour un duel entre le Kényan Ferdinand Omanyala et le Jamaïquain Ackeem Blake. Le premier est recordman d'Afrique 9’’77, le second poursuit sa progression et a couru en 9''89 (+1,0) cette saison.

Perche, hauteur, javelot, 400 m haie, 800 m, triple saut, 5.000 m… : les disciplines phares de l'athlétisme sont au programme de ce grand rendez-vous de la Diamond League qu'organise la Fédération Monégasque d'Athlétisme, meeting international d'athlétisme qui est classé régulièrement comme le meilleur meeting au monde.