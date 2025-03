Monaco : 3.000 spécialistes de la cybersécurité aux Assises

Alors que les cybermenaces sont de plus en plus présentes, la 24e édition des Assises de la cybersécurité s’est ouverte mercredi au Grimaldi Forum de Monaco. Elle réunit 3.000 spécialistes français du domaine jusqu’à demain samedi. Ils assisteront pendant plus de trois jours à des conférences et ateliers sur le thème de l’année “Ensemble pour une cybersécurité renforcée”. Au total, plus de 150 ateliers, keynotes seront proposés ainsi que des tables rondes notamment celles des associations professionnelles, telles que le CESIN, le Clusif, ou encore le Club Ebios.

L’occasion de rappeler que la cybersécurité est un domaine où la solidarité joue un rôle crucial. Alors que les menaces sont omniprésentes, la collaboration et l’entraide entre les différentes parties prenantes sont essentielles pour garantir la résilience. Le fil rouge des Assises 2024 illustrera cette culture intrinsèque au secteur, qui permet par exemple, une réponse collective aux menaces, un partage d’expertises et de ressources, ou encore une coopération internationale.

Parmi les thèmes abordés : La construction de communautés pour atténuer les cybermenaces avec l’exemple de Global Cyber Alliance ; Convaincre et impliquer vos dirigeants dans la stratégie cyber ; Coopérer efficacement entre organisations dédiées à la sécurité informatique ; Métiers et IA Générative, les nouveaux défis du CISO pour accompagner l’innovation et bien d'autres. Les sujets ne manquent pas.