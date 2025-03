Monaco : 38.367 résidents dont 9.179 Monégasques

La population monégasque continue à augmenter. C’est ce que montre le dernier recensement que vient de publier l’Imsee (l’Insee monégasque). Au 31 décembre 2023, la Principauté de Monaco compte 38.367 résidents. La population augmente de 2,8 % par rapport au précédent recensement de 2016, soit plus d’un millier de résidents supplémentaires. (Photo DR).

Quelques renseignements aussi sur la composition d’une population très internationale (elle regroupe 141 nationalités). En 2023, la nationalité monégasque devient pour la première fois la plus représentée en Principauté avec 23,9 % de la population (soit 9.179 Monégasques). À l’inverse, les Français, qui représentaient près de 60 % en 1962, ont vu leur part décliner pour atteindre 22,1 % en 2023.

A noter aussi, depuis le dernier recensement de 2016, la progression des résidents russes (+60,2 % avec 1.199 personnes contre 749 en 2016), ukrainiens (+186,8 % de 99 en 2016 à 285 aujourd’hui) ainsi que chypriotes (+197,2 %) et israéliens (+190,6 %), ces deux derniers groupes restant relativement modestes. L’Imsee montre aussi que de plus en plus d'Azuréens travaillent dans la Principauté : 33.000 travailleurs frontaliers résident en Région Sud (principalement dans la Métropole niçoise). C'est 30% de plus en 10 ans.