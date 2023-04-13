Monaco : 9.686 Monégasques et 55.472 salariés actifs dans le privé

Ils sont 9.686. C'est le nombre de citoyens monégasques comptabilisés à fin 2022, chiffre que vient de publier à travers une infographie l'Insee, l'Institut monégasque de statistiques. Une population qui a progressé d'une année sur l'autre de 0,8% (+ 75 personnes) et qui, compte tenu d'une balance naissances-décès très faible, grandit essentiellement par des naturalisations ou des acquisitions par mariage. Quelques précisions aussi sont données par l'Insee : plus de femmes (54,3%) que d'hommes (45,7%) ; un âge moyen de 44,7 ans (47,4 ans pour les femmes et 41,6 ans pour les hommes).

On retrouvera en regard les statiques que l'Institut a publié fin mars sur les salariés actifs dans le secteur privé de la Principauté : 55.472 salariés, en augmentation de 4,4% par rapport à 2021 (+ 2.324 personnes). C'est le total de la population monégasque multiplié par plus de 5 ! Quelques précisions aussi : 61% d'hommes et 39% de femmes ; 62% de Français vivant principalement dans les Alpes-Maritimes (viennent ensuite 15% d'Italiens et 7% de Portugais).