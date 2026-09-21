Le Grand Prix de Monaco accueillera pour la première fois de son histoire une course sprint en 2027, le samedi précédant le Grand Prix du dimanche, aux côtés de l'Australie, du Japon, de Bahreïn et d'Abou Dhabi. L'Automobile Club de Monaco a dévoilé le nouveau programme du week-end du 3 au 6 juin : essais libres et première qualification vendredi, course sprint et qualification officielle samedi, avant le départ de la 84ᵉ édition du Grand Prix dimanche. Le calendrier 2027 comptera au total 24 Grands Prix et dix week-ends sprint, avec le retour de la Turquie et du Portugal et la sortie de Zandvoort et Barcelone.
Monaco accueillera son premier Grand Prix sprint en 2027
Le Grand Prix de Monaco accueillera pour la première fois une course sprint. Un format inédit ajouté au week-end du 3 au 6 juin Le Grand Prix de Monaco accueillera pour la première fois de son histoire une course sprint en 2027, avec deux qualifications et deux courses au programme.