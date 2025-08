Monaco : Alain Ducasse lance le premier Sommet de la Gastronomie Durable

Cultiver et pêcher à l’heure du dérèglement climatique, cuisiner aux sources du goût, restaurer l’éducation alimentaire : ce sont là quelques-uns des principaux thèmes du premier Sommet de la Gastronomie durable que lance le chef Alain Ducasse, le 21 septembre, de 9 à 19 heures au One to One de Monaco. “Parce que l’alimentation produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre, la gastronomie doit jouer un rôle crucial face aux perturbations écologiques et climatiques” estiment les organisateurs. “Il est temps de changer notre façon de penser la nourriture et de la considérer comme un moyen de préserver la planète et ceux qui l’habitent.”

Cette journée de rencontres professionnelles et de réflexion collective, animée par la journaliste française Daphné Roulier, décryptera aussi le futur de la gastronomie dans un monde en pleine transformation. Lancé en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le sommet est soutenu par Moët Hennessy et la Société des Bains de Mer. Il proposera une exploration globale de la chaîne alimentaire, depuis nos sols et nos mers jusqu’à nos assiettes. Interviendront des acteurs du changement : scientifiques, producteurs, chefs engagés, écoles, futurs chefs et jeunes leaders de la transition écologique.