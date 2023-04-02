Monaco : avec le rover FLEX, Venturi s’inscrit dans la grande aventure spatiale

Une des pages de l’aventure lunaire sera écrite par une société monégasque : le Groupe Venturi. Il est le concepteur et le constructeur du rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration). Fruit d'une collaboration internationale ce rover prendra la direction de la Lune dans trois ans. En 2026, l'entreprise américaine SpaceX se chargera de transporter ce rover qui sera le plus grand et le plus performant de l'histoire des véhicules lunaires. SpaceX, pour ce lancement, utilisera Starship, son système “launch and landing". (Photo DR : le rover FLEX de Venturi).

Le trio Venturi Lab (Suisse), Venturi Astrolab (USA) et le Groupe Venturi (Monaco)

C'est en 2019, sous l'impulsion du président du Groupe Venturi, Gildo Pastor, que le programme de rover lunaire électrique a été imaginé puis mis en place. Une entité suisse, Venturi Lab S.A., a été fondée. Parallèlement, un partenariat stratégique a été créé avec une société américaine basée à Los Angeles (Hawthorne), Venturi Astrolab Inc. (Astrolab). Astrolab et Venturi Lab travaillent avec la base historique du Groupe Venturi à Monaco. Ensemble, les trois entreprises conçoivent, développent et construisent le rover FLEX.

Les équipes sont constituées d’ingénieurs et de scientifiques des domaines de la mobilité spatiale, de la robotique terrestre et planétaire, de l'industrie du développement, de la recherche technologique avancée, de l'électromobilité, des piles à combustible et des batteries, du stockage de l'hydrogène, des matériaux composites et des procédés de fabrication. Chaque structure s’appuie sur son expertise.

Etablir un avant-poste permanent sur la Lune

L'environnement lunaire hostile impose une multitude de défis. A titre d’exemple, FLEX devra être à la fois fiable sur le très long terme, soutenir des températures comprises entre -90°C et -230°C, résister aux radiations ou bien encore être capable d’opérer pendant quinze jours dans l’obscurité du pôle sud de la Lune. A cela s’ajoute la contrainte des modes de contrôle du véhicule. En effet, le rover devra pouvoir se déplacer de manière semi-autonome, être piloté par les astronautes à bord, être commandé depuis la future station en orbite lunaire, mais aussi depuis la Terre.

Avec FLEX et son système de charge utile modulaire, Venturi compte s’inscrire dans les livres d’histoire de la grande aventure spatiale. “Nous avons créé bien plus qu'un rover destiné à être utilisé sur la Lune ou sur Mars”, explique Jaret Matthews, fondateur et PDG de Venturi Astrolab.”FLEX est un système logistique capable de gérer une grande variété de cargaisons. Nous pensons que cette approche permettra d'établir un avant-poste lunaire permanent sur la Lune à moindre coût et en moins de temps que prévu”.