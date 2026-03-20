Monaco : le Bal de la Rose lance la saison 2026

C’est l’un des grands marqueurs du printemps glamour de la Côte d’Azur. Demain, samedi 21 mars, la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo accueille la 70e édition du Bal de la Rose, rendez-vous emblématique placé sous le haut patronage du prince Albert II et sous la présidence de Caroline de Monaco. Créé en 1954 à l’initiative de Grace Kelly, ce gala caritatif réunit chaque année têtes couronnées, célébrités et figures du gotha autour de la Fondation Princesse Grace, dans un décor pensé cette année comme un voyage futuriste baptisé “Galaxy Rose Ball”. Une tradition et un prestige qui se paient avec un billet d’entrée à la hauteur de la légende : un stratosphérique 1.800€.

Un tarif spectaculaire que le Rocher assume au nom de la vocation philanthropique de l’événement, dont une partie des recettes finance les actions de la fondation en faveur des personnes en difficulté et des enfants défavorisés. Entre glamour, solidarité et exclusivité, le Bal de la Rose confirme bien son statut de vitrine du luxe monégasque.