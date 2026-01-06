Fermer le menu
Flash
Flash :

6 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Monaco : qui se cache derrière le “Canard enchaîné” du Rocher ?

Selon le quotidien d’information stratégique Lettre A, “la société Meta pourrait être contrainte par une récente décision du tribunal judiciaire de Paris à livrer l'identité du détenteur de pages Facebook intitulées le "Real Cactus de Monaco" qui s'en prennent à d'anciens proches du prince Albert.

Qui se cache derrière le "Real Cactus de Monaco", le “Canard enchaîné” du Rocher, un blog et des pages Facebook en relais qui s'en prennent à d'anciens proches du prince Albert ? On devrait bientôt le savoir. Selon la “Lettre A”, un quotidien d’information stratégique en ligne,  la société Meta pourrait être contrainte par une récente décision du tribunal judiciaire de Paris à livrer l'identité du détenteur des pages Facebook intitulées le "Real Cactus de Monaco".

Le blog satirique est apparu au printemps 2025. Il “dévoile des vérités dérangeantes et dénonce scandales, corruption, trafics d'influence et mainmise d'intérêts financiers sur Monaco”. Avec des sources qui, selon lui, “proviennent du gouvernement et de l'administration, du Palais, de la police et de la justice, des milieux d'affaires en Principauté comme à Nice et Paris”.

Le blog avait relayé peu après sa naissance dans des pages Facebook éponyme et c’est le nom du propriétaire de ces pages qui devrait ainsi être dévoilé. A suivre.

 

