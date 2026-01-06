Monaco : qui se cache derrière le “Canard enchaîné” du Rocher ?

Qui se cache derrière le "Real Cactus de Monaco", le “Canard enchaîné” du Rocher, un blog et des pages Facebook en relais qui s'en prennent à d'anciens proches du prince Albert ? On devrait bientôt le savoir. Selon la “Lettre A”, un quotidien d’information stratégique en ligne, la société Meta pourrait être contrainte par une récente décision du tribunal judiciaire de Paris à livrer l'identité du détenteur des pages Facebook intitulées le "Real Cactus de Monaco".

Le blog satirique est apparu au printemps 2025. Il “dévoile des vérités dérangeantes et dénonce scandales, corruption, trafics d'influence et mainmise d'intérêts financiers sur Monaco”. Avec des sources qui, selon lui, “proviennent du gouvernement et de l'administration, du Palais, de la police et de la justice, des milieux d'affaires en Principauté comme à Nice et Paris”.

Le blog avait relayé peu après sa naissance dans des pages Facebook éponyme et c’est le nom du propriétaire de ces pages qui devrait ainsi être dévoilé. A suivre.