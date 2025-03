Monaco célèbre les Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre

Monaco célèbrera avant la France les Journées Européennes du Patrimoine (elles auront lieu en France les 21 et 22 septembre). Dans la Principauté, la 29ème édition monégasque aura lieu les 14 et 15 septembre avec un itinéraire transfrontalier le samedi et une journée portes ouvertes, visites et expositions le dimanche 15 septembre. Ces journées 2024 seront placées sous le thème “Itinéraires, réseaux et connexions”. Coordonné par l’Institut du Patrimoine du Gouvernement Princier, cet événement proposera aux résidents et aux visiteurs de découvrir le patrimoine culturel monégasque à travers différents sites et institutions de la Principauté.

A noter l’Hôtel de Ville de Monaco qui sera ouvert de 10h à 17h, deux concerts avec la chorale U Cantin d’A Roca à 15h et 16h dans la Salle des Mariages, l’exposition “Voyage vertical : Monaco et ses escaliers” et bien d’autres propositions.