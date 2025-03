Monaco : cette GEN3 Evo qui va ouvrir une nouvelle ère de la Formule E

Un événement qui était attendu à Monaco : la présentation de la GEN3 Evo qui s'est faite en marge du dernier e-Prix. Ce nouveau modèle, qui sera le visage de la prochaine saison de Formule E, a été dévoilé lors d'une cérémonie à la prestigieuse Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco. Avec une capacité d’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1.86 secondes, cette monoplace électrique s'annonce comme la plus rapide jamais conçue par la FIA, dépassant même les performances des Formules 1 actuelles. C’est 30% plus rapide. Côté chrono, elle est ainsi capable d’effectuer un tour du circuit de Monaco 2 secondes plus rapidement que sa prédécesseure. La Formule E estime d’ailleurs à 2% le gain en performance par rapport à la génération de GEN3 actuelle. La vitesse maximale de la GEN3 Evo sera également plus élevée à 322 km/h. (Photo DR)

Les pilotes et managers d’équipes interrogés par l’Automobile Club de Monaco sont ravis. Pour Cyril Blais, Team Principal du Maserati MSG Racing, écurie qui jouait à domicile ce week-end en Principauté, “la FIA est à l’écoute des retours de l’équipe. La voiture est belle et moins sensible à la traînée. Le 0 à 60 km/h va être génial. Les voitures électriques sont très rapides même si nous économisons de l’énergie. C’est une bonne vitrine technologique de ce que la Formule E peut faire.”

Ces innovations sont rendues possibles par une transmission intégrale. Cette dernière sera utilisable pendant les qualifications, les départs et lorsque l’Attack-Mode sera déployé. Le freinage régénératif ainsi que des améliorations du point de vue du logiciel de course ont également été apportées. Côté pneumatiques, les pneus Hankook qu’elle chaussera permettront une augmentation d’adhérence estimée jusqu’à 10%. Outre les performances, la GEN3 Evo se distingue par un aspect visuel et aérodynamique encore plus travaillé. Elle dispose aussi d’un aileron avant plus fin. Premiers tours de roues pour la prochaine saison, la 11ème.