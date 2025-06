Monaco change de ministre des Finances et de l’Economie

Marco Piccinini, 71 ans, est le nouveau ministre des Finances et de l'Economie de Monaco. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui vendredi par la Principauté. Il remplace Jean Castellini, qui, pour les observateurs, paie un manque d’efficacité dans le dossier Moneyval. L’organe de lutte antiblanchiment du Conseil de l’Europe avait épinglé en janvier dernier la Principauté sur ce terrain et avait dans son rapport réclamé des "améliorations fondamentales pour renforcer l'efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime".

Le nouveau ministre a déjà occupé ces fonctions de 2010 à 2012 et a été conseiller spécial auprès du ministre d’Etat en 2017. Dans un communiqué, le cabinet du prince Albert II note qu’il devra diriger "les efforts visant à renforcer la position économique de Monaco sur la scène mondiale et à promouvoir un environnement favorable à la prospérité et l'innovation".