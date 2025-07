Monaco : Christophe Mirmand nommé chef de gouvernement

Monaco va quand même avoir bientôt son Premier ministre. Suite au coup de théâtre du désistement de Philippe Mettoux, le successeur de Didier Guillaume qui aurait dû prendre ses fonctions aujourd’hui jeudi 4 juillet, c’est l’ancien préfet de Région Christophe Mirmand qui été nommé chef du gouvernement de Monaco. Il prendra ses fonctions le 21 juillet lors de sa prestation de serment devant le prince Albert II. (Photo DR : Cristophe Mirmand).

Ce n’est pas un inconnu sur la Côte d’Azur. Loin de là. Christophe Mirmand a été préfet des Alpes-Maritimes de juillet 2012 à juillet 2013 avant d'être nommé en Corse. Il a également, plus longuement, occupé le poste de préfet de Région à Marseille. En août 2020, cet énarque âgé de 63 ans avait succédé à Pierre Dartout comme préfet de la région PACA, quand ce dernier avait pris la direction de Monaco comme chef de gouvernement. Même trajet aujourd'hui. Depuis le 3 janvier, Christophe Mirmand etait le directeur de cabinet de Manuel Valls au ministère des Outre-Mers.

Concernant le renoncement de dernière minute de Philippe Mettoux, ce dernier avait mis en cause “des forces négatives et contraires (sont) d'ores et déjà à l'œuvre pour faire perdurer les pratiques archaïques du passé et m'empêcher de mener à bien la mission que le Prince Albert m'a confiée". Le Canard enchaîné de cette semaine donne une autre version. Selon le célèbre palmipède, l’Elysée, mécontent de ce choix, aurait mis en garde la Principauté contre de possibles conflits d’intérêts pouvant concerner le haut fonctionnaire. Se serait ensuivi un rendez-vous entre le Prince Albert II et Philippe Mettoux qui ne se serait pas bien passé. D'où ce renoncement pour un "retour à la tradition" avec un ancien préfet comme l'ont souligné certains médias..