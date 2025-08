Monaco classé comme la destination de voyage la plus chère du monde

Monaco, qui détient la palme de l’immobilier le plus stratosphérique au monde, est aussi en tête des destinations de voyage les plus chères selon un classement établi par le blog Traveller’s Elixir et publié hier par le magazine Cosmopolitan. Selon le blog, qui liste 60 destinations (30 pour les plus chères et 30 pour les moins chères), un voyage de cinq jours en Principauté vous reviendra à débourser près de 2.047 euros en moyenne par personne. Le tout, sans compter les transports (train ou avion) depuis votre destination de départ. Selon les mêmes critères (voyage de cinq jours, hors transport d’acheminement), viennent ensuite St Barth (1 977 €), Gstaad en Suisse (1 871 €), Reykjavik en Islande (1 740 €), Bora Bora (1 738 €). (Photo DR : Monaco, résolument posé haut de gamme).

Concernant les moins chères, c'est Delhi en Inde (164 €) qui arrive en tête, suivie de Phnom Penh au Cambodge (203 €), Katmandou au Népal (207 €), Tbilissi en Géorgie (226 €), Medellin en Colombie (231 €), Ho Chi Minh Ville au Vietnam (235 €). A titre de comparaison, alors qu'un hôtel cinq étoiles coûte en moyenne 169 € la nuit à Delhi, elle en coûtera 1.100 € à Monaco. Pour son classement,Traveller’s Elixir a étudié soixante destinations dans le monde et a analysé les prix moyens des hôtels, des restaurants, des coûts de transport sur place et des prix des attractions.

Il est possible bien sûr de discuter le caractère scientifique de ce classement, le parti pris retenu et donc les résultats, mais il donne un aperçu des destinations les moins abordables ou les plus abordables dans le monde. Et dans le haut de gamme, ce n'est pas la première fois que Monaco se distingue.