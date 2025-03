Monaco classée meilleure destination européenne selon un site spécialisé

Après avoir terminé deuxième en 2024, Monaco a été sacrée meilleure destination européenne 2025 par le site spécialisé European Best Destinations. Plus de 1,2 million de votes issus de 158 pays ont été comptabilisés et la Principauté a obtenu près de 10 % des suffrages, devançant Riga et Dubrovnik. Réputée pour son mélange unique de luxe, durabilité, culture, gastronomie et bien-être, Monaco a séduit les voyageurs du monde entier, notamment les Américains, qui la classent parmi leurs destinations préférées depuis 2009. C’est la première ville francophone à remporter ce titre depuis Bordeaux en 2015. Dans le classement 2025, seules deux villes françaises figurent dans le Top 20 : Èze (15e) et Cassis (18e).

Cette distinction souligne les efforts des professionnels du tourisme monégasque et pourrait avoir un impact positif sur la fréquentation, European Best Destinations rappelant que les précédents lauréats ont enregistré une croissance touristique allant jusqu'à +25 %. Afin d’analyser cette dynamique, la direction du tourisme et des congrès, en collaboration avec l'IMSEE, mèneront une enquête sur les visiteurs tout au long de 2025, avec des résultats attendus en 2026.