Monaco Day in Davos : la Principauté met en avant le pouvoir de la neutralité constructive

À l’occasion de la 56ᵉ réunion annuelle du World Economic Forum (WEF), la Principauté de Monaco organise le mercredi 21 janvier 2026 la seconde édition du Monaco Day in Davos, au sein de la Monaco House, installée au Web3 Hub Davos. Pilotée par la Cellule Attractivité du Gouvernement Princier, cette journée s’inscrit en marge du programme officiel du WEF et vise à créer un espace de dialogue de haut niveau, à un moment où décideurs publics, dirigeants économiques, investisseurs et experts du monde entier se retrouvent dans la station suisse. (Photo DR).

Conçu dans un format volontairement resserré et exigeant, cet événement aura pour thème “La neutralité constructive – the power of constructive neutrality”. L’objectif : favoriser des échanges approfondis, loin des grands formats institutionnels, autour de la coopération dans un monde sous tensions, des nouveaux modèles de croissance, de la prospérité dans les limites planétaires et de l’innovation responsable, notamment en matière d’intelligence artificielle. La journée alternera keynotes et panels “behind closed doors” sur invitation, déjeuner privé, sessions de networking l’après-midi et cocktail de clôture en début de soirée.

Environ 600 participants sont attendus, parmi lesquels une majorité de dirigeants de niveau C-level, d’investisseurs internationaux, de décideurs publics et de représentants d’organisations et de grandes entreprises technologiques et financières. À travers ce rendez-vous, Monaco entend affirmer son positionnement singulier sur la scène internationale : celui d’un acteur de neutralité active, capable de rassembler, de faciliter la médiation et de créer des ponts entre économie, innovation, durabilité et diplomatie.

Cette édition 2026 marque une montée en puissance du format, lancé une première fois en 2025, et s’inscrit dans une séquence stratégique plus large, en amont de la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l’Europe prévue de mai à novembre 2026. Plus qu’une simple présence à Davos, le Monaco Day s’affirme désormais comme un véritable outil de soft power et d’attractivité économique, au service du rayonnement international de la Principauté et de son ambition de jouer un rôle de plateforme de dialogue dans un monde en profonde transformation.