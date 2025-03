Monaco : le départ de Frédéric Genta (numérique et attractivité)

Délégué interministériel au numérique depuis mars 2018 ainsi qu’à l’attractivité de Monaco à partir d’avril 2022, Frédéric Genta quittera son poste au 1er mars. Il a demandé une disponibilité d’un an et le nom de son successeur sera donné en février. Diplômé de Harvard et de l'ESCP, spécialiste de l'utilisation des technologies pour la transformation des entreprises et des politiques publiques, Frédéric Genta a occupé des postes à responsabilité au sein du gouvernement monégasque et d'entreprises multinationales. Il est notamment passé par Google, Amazon et Orange.