Monaco : des remaniements d’une ampleur sans précédent dans le gouvernement

Des remaniements d’une ampleur sans précédent à Monaco. Ils s’inscrivent à la fois dans un contexte de pressions internationales et judiciaires, avec notamment l'intervention du Conseil de l'Europe dans la lutte contre le blanchiment, et dans une réponse aux “Dossiers du Rocher” qui ont ébranlé la Principauté il y a un an. Dans le gouvernement monégasque, ce mouvement a été particulièrement sensible avec quatre hauts fonctionnaires français nommés à des postes clés. (Photo DR : le palais princier).

Le 2 septembre, Didier Guillaume a succédé à Pierre Dartout, qui a occupé le poste de ministre d’Etat pendant 4 ans. En prêtant serment, l'ancien ministre français de l'Agriculture a reçu une feuille de route de la part du prince Albert II axée sur la transition énergétique, l'urbanisme, la sécurité et la politique économique. Le remaniement touche également la justice et la police monégasques.

Samuel Vuelta Simon, ancien procureur de Toulouse, remplacera le 16 septembre Sylvie Petit-Leclair au poste de secrétaire d’État à la Justice. Ce remplacement était inattendu, le mandat de Sylvie Petit-Leclair ne se terminant qu’en juin 2025. Jugée trop proche de Claude Palmero, l’administrateur des biens du Prince démis de ses fonctions, cette dernière estime avoir été victime d’un licenciement abusif et conteste son éviction devant le tribunal suprême. Changement aussi à la tête de la sûreté publique. Haut fonctionnaire expérimenté qui a occupé des postes de direction dans la police judiciaire du sud de la France, Eric Arella succède à Richard Marangoni en tant que directeur.

L’Education et l’Intérieur bougent aussi. Lionel Beffre, ancien préfet français, remplace Patrice Cellario au poste de conseiller-ministre pour l’Intérieur, tandis que Jean-Philippe Vinci succède à Isabelle Bonnal à la tête de la direction de l’Education nationale. Ce dernier a d’ailleurs pris ses fonctions à l’occasion de la rentrée scolaire de septembre 2024, supervisant environ 6.000 élèves.

Selon les observateurs, ce remaniement, marqué par l’arrivée de fonctionnaires français expérimentés, reflète une volonté du prince Albert II de renforcer les institutions monégasques dans un contexte de réformes et de pressions internationales. Depuis qu’il est sous le regard du Conseil de l’Europe qui regrette les manquements de son administration dans la lutte contre le blanchiment d’argent, tous ses principaux collaborateurs ont été remplacés. Il en est ainsi de Claude Palmero, administrateur de ses biens, de l’avocat Thierry Lacoste, également son ami d’enfance, de Laurent Anselmi, le chef du cabinet, et de Didier Linotte, le président du Tribunal suprême de Monaco.