Monaco E-Prix : deux courses consécutives en un week-end !

En avant première du Grand Prix F1 (du 22 au 25 mai) le Monaco E-Prix revient en force cette année en annonçant une "double dose". Pour la première fois de son histoire, il accueillera en effet deux courses consécutives les 3 et 4 mai. Les 8e et 9e éditions du Monaco E-Prix se dérouleront respectivement le samedi 3 et le dimanche 4 mai, offrant aux spectateurs deux jours complets de courses électriques. Entre innovations technologiques, stratégie inédite avec le PitBoost et la présence des meilleurs pilotes de la discipline, l’événement promet d’être spectaculaire. (Photo DR).

La saison 11 du Championnat du Monde ABB FIA de Formula E marque en effet une nouvelle étape dans l’évolution de la discipline avec l’introduction du PitBoost. Il s’agit d’un arrêt stratégique permettant aux pilotes d’accéder à une puissance accrue pendant une durée limitée. Cette nouveauté vient ajouter une dimension tactique supplémentaire aux courses. Le circuit de Monaco, avec son tracé sinueux et exigeant, devrait être le théâtre idéal pour observer son impact. Déjà en 2024, un record de 192 dépassements avait été enregistré à Monaco sur un circuit qui les particulièrement difficiles.

Côté technologique, les monoplaces GEN3 EVO font leur apparition avec des améliorations significatives en matière d’aérodynamisme, d’accélération et d’efficacité énergétique. Ces voitures, capables d’un 0 à 100 km/h en seulement 1,82 seconde ! Sur la grille de départ, note l’Automobile Club de Monaco, les regards seront tournés vers les têtes d’affiche du championnat : Jake Dennis, champion en titre, Pascal Wehrlein, toujours en quête d’un sacre, Mitch Evans, spécialiste des circuits urbains, et Jean-Éric Vergne, double champion de la discipline et pilote emblématique du plateau.