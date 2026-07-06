Lors d’une réunion des adhérents le 30 juin au Méridien Beach Plaza, le MEB a dévoilé un changement de dénomination qui traduit un recentrage institutionnel très profond et a présenté un programme de rentrée particulièrement dense.

Plus de 350 décideurs ont répondu présent, mardi 30 juin, au restaurant Muse Monte-Carlo pour le traditionnel Rendez-vous des Adhérents du Monaco Economic Board, dernier grand temps fort avant la pause estivale. Le Président Michel Dotta a profité de cette rencontre pour officialiser une évolution attendue : le MEB deviendra, d'ici la fin de l'année, la Chambre de Commerce de Monaco, et Monaco Chamber of Commerce à l'international. Une nouvelle appellation qui vient acter, de façon plus lisible, une fonction que l'organisation exerçait déjà officieusement depuis plusieurs années. (Photo Sébastien Darrasse / MEB : les adhérents étaient nombreux pour cette dernière réunion avant la pause estivale).

Un recentrage du MEB sur ses missions historiques

Ce changement de nom traduit en réalité un recentrage institutionnel plus profond. Jusqu'à présent, le MEB cumulait deux missions distinctes : l'accompagnement des entreprises monégasques d'une part, et la prospection d'investisseurs internationaux façon Invest Monaco de l'autre. Avec cette évolution, cette seconde casquette sort du périmètre de l'organisation pour être reprise par la Cellule Attractivité du gouvernement. Le gouvernement princier justifie ce choix par la volonté d'éviter les chevauchements de missions avec les services publics dédiés à l'attractivité, et de donner à Monaco une expression plus cohérente à l'international.

Pour les entreprises de la Principauté, cette clarification devrait se traduire par un MEB davantage concentré sur ses missions historiques : représentation, mise en réseau, accompagnement à l'export et soutien au développement commercial. Loin d'une rupture, cette évolution s'inscrit dans la continuité d'une architecture déjà esquissée en 2015, lors de la transformation de l'ancienne CDE en MEB, qui distinguait alors Monaco Chamber of Commerce et Monaco Invest sous une même bannière. En 2026, le mouvement se précise et se formalise.

Le programme de rentrée

Le Directeur Général Exécutif Guillaume Rose a par ailleurs présenté un programme de rentrée dense, à commencer par un cycle de conférences dès septembre : rendez-vous macroéconomique avec Jean-Pierre Petit le 11, table ronde en marge du salon Monaco Business le 18 (accompagnée d'un accord avec l'établissement public du Commerce et de l'Industrie de Corse), volet juridique sur la modernisation du droit des sociétés le 28, puis rencontre dédiée à l'export avec les douanes françaises le 29. La dimension internationale ne sera pas en reste, avec deux missions économiques prévues à l'automne : au Monténégro du 13 au 16 octobre, puis en Chine (Macao et Shenzhen) début novembre, en accompagnement d'Invest Monaco.

Plusieurs délégations étrangères sont également attendues en Principauté, à commencer par la Fédération des Petites Entreprises Allemandes le 9 octobre, tandis que la cérémonie des Trophées du Club Eco Monaco se tiendra le 2 décembre au Grimaldi Forum. D'ici là, le MEB compte profiter de l'été pour finaliser sa mue en chambre de commerce, tout en maintenant quelques rendez-vous : une soirée dédiée à ses membres Premium le 8 juillet, et la signature d'un protocole d'accord avec la Chambre de Commerce de Ljubljana le 20 juillet, en marge d'un déplacement d'Invest Monaco en Slovénie.