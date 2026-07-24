Dans le cadre de son évolution en Chambre de Commerce, le Monaco Economic Board (MEB) a officialisé son adhésion à l'Alliance des Patronats Francophones, qui regroupe 44 organisations professionnelles réparties dans 37 pays, représentant plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Cette démarche, fondée sur la conviction que la communauté de langue constitue un véritable accélérateur d'échanges commerciaux, doit permettre d'amplifier les relations économiques avec le continent africain, déjà fortement connecté à la Principauté, tout en créant de nouvelles passerelles vers des régions moins naturellement proches, à commencer par l'Asie du Sud-Est.

Cette dernière zone sera au cœur de l'actualité du MEB dès le mois de novembre, avec la tenue à Phnom Penh, au Cambodge, de la 6ᵉ Rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF), organisée pour la première fois dans la région en partenariat avec la Chambre de Commerce du Cambodge et attendue autour de plus de 3 000 dirigeants et investisseurs. L'événement se déroulera en marge du XXᵉ Sommet de la Francophonie, auquel participera une délégation diplomatique monégasque menée par Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération. Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB, et Justin Highman, directeur général adjoint, s'y rendront également, accompagnés d'entrepreneurs monégasques déjà actifs dans la région, dans la perspective d'éventuelles futures missions économiques. Cette adhésion s'inscrit plus largement dans le recentrage opérationnel du MEB, qui doit officiellement devenir la Chambre de Commerce de Monaco à l'issue d'un vote prévu lors de son Assemblée générale extraordinaire du 5 octobre prochain.