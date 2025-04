Monaco : Frédéric Genta rejoint Azur Partners (gestion de patrimoine)

Frédéric Genta reste à Monaco. Délégué interministériel au numérique et à l’attractivité de Monaco depuis mars 2018, il avait quitté ses fonctions le 1er mars dernier après avoir demandé une mise en disponibilité d’un an. Il n’avait pas communiqué sur ses intentions. On en sait plus aujourd’hui. Azura Partners a annoncé récemment la nomination de Frédéric Genta en tant que président et responsable régional pour l’Europe. Dans ce rôle et en tant qu’associé de la société, il supervisera les opérations européennes et aura pour mission d’accélérer son expansion et de renforcer sa présence sur le continent. Société monégasque, Azura Partners est un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine. Elle dispose de bureaux à Londres, Genève, Dubaï, Singapour, New York et Miami.