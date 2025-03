Monaco : le Grimaldi forum fête ses 25 ans et inaugure son extension

Double événement pour le Grimaldi Forum à Monaco : le centre de congrès et de culture monégasque fêtera jeudi 16 janvier son 25ème anniversaire et inaugurera son extension. Construite en liaison avec la création de Mareterra, le nouvel écoquartier gagné sur le mer, cette extension vient augmenter la surface d’exposition du Grimaldi Forum de 50%. Elle lui apporte 6.000 m2 supplémentaires, lui permettant d’accueillir des événements de plus grande ampleur ou de combiner davantage de manifestations simultanément et de rendre ainsi l'offre du Grimaldi Forum plus flexible pour des formats d’événements originaux.

Ce nouvel espace polyvalent et modulable est accessible via une entrée extérieure indépendante et se connecte également au reste du bâtiment grâce à une liaison directe avec le hall d’exposition Diaghilev. En complément des 6.000 m2 d'espaces complémentaires en intérieur, les clients du Grimaldi Forum pourront également profiter de plus de 2.000 m2 d'espaces extérieurs, avec vue sur la grande bleue depuis la Terrasse Ravel.

Pour fêter ses 25 ans et l’inauguration de ses nouveaux espaces, le Grimaldi Forum organise jeudi de 21 heures à 1 heure du matin, une soirée électro unique dans son tout nouveau Hall Pinède de plus de 3 000 m². Cette Electro Winter Party réunira plusieurs artistes de renom comme Bon Entendeur, Parallelle et Dj Baloo from Monaco !