Monaco : le Grimaldi Forum sacré meilleur centre de congrès à Londres

C’est un prix qui tombe à point l’année de son 25e anniversaire et de l’inauguration de l’extension de ses espaces : le Grimaldi Forum de Monaco à remporté le prix du Meilleur centre de congrès international. Ce prix, décerné par M & IT Magazine, l’un des médias les plus influents du tourisme d’affaires britannique, lui a été remis lors de la prestigieuse cérémonie des M&IT Awards 2025 à Londres. (Photo DR : lors de la remise du prix à prix à Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum).

Lors de cette cérémonie, la Principauté a d’ailleurs été distinguée trois fois, devant un parterre de plus de 700 professionnels de l’événementiel venus célébrer l’excellence internationale du secteur. Une première fois avec le Grimaldi Forum Monaco et son “Gold Award” dans la catégorie “Best Overseas Convention Centre” reçu par sa Directrice Générale Sylvie Biancheri, prix saluant la qualité de ses infrastructures ainsi que son engagement durable.

Une seconde fois pour le Convention Bureau de la Direction du Tourisme et des Congrès qui a remporté un Gold Award dans la catégorie “Best Overseas Convention Bureau” pour la troisième année consécutive, confirmant son statut de référence mondiale en matière de services et d’accompagnement des organisateurs d’événements.

Une troisième distinction a été attribuée à l’agence Raising Stones Events avec un Silver Award dans la catégorie “Best Destination Management Company”, une reconnaissance qui valorise la compétence et le professionnalisme des acteurs privés de la destination. “Cette triple reconnaissance sur l’un des tous premiers marchés du Tourisme d’affaires est le reflet d’un engagement collectif et d’une exigence de qualité qui font de Monaco un partenaire de confiance pour les organisateurs du monde entier “a salué Guy Antognelli, Directeur du Tourisme et des Congrès.