Une Monaco House au World Economic Forum de Davos 2025

Alors qu’une participation record est attendue pour la 55ème édition du World Economic Forum (WEF), qui aura lieu du 20 janvier (date aussi de l’investiture de Donald Trump) au 24 janvier, Monaco renforcera sa présence grâce à un lieu dédié : la Monaco House. La Principauté organisera ainsi le 23 janvier une journée spécifique pour promouvoir ses initiatives en matière d’innovation, de durabilité et d’attractivité au sein de la Monaco House. (Photo DR : Davos, à quoi s'attendre et ce qui va venir).

Sur le thème de cette année, “Collaborer à l’ère de l’intelligence”, le WEF réunira plus de 2.500 leaders mondiaux économiques et politiques pour réfléchir aux défis globaux et identifier des solutions novatrices. Dans ce contexte, la Monaco House positionne la Principauté comme un territoire d’opportunités auprès des leaders influents présents à Davos.

C’est dans le cadre du déplacement du Prince Albert II au WEF, que la Cellule Attractivité du Gouvernement Princier, aux côtés de la Fondation Prince Albert II renforce la présence à Davos en organisant la Monaco House. Grâce à la participation de l’Association Monégasque des Activités Financières, de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, du Monaco Economic Board, du Monaco Private Label et des acteurs de l’attractivité, l’ensemble de l’écosystème de l’attractivité monégasque sera ainsi représenté pour la première fois à Davos.

La journée proposera un programme comprenant des prises de paroles et des panels avec des entrepreneurs, investisseurs, ou leaders politiques, partageant leur expertise sur des thèmes comme l’intelligence artificielle, l’économie bleue ou l’investissement. Il est prévu également des rencontres stratégiques favorisant des échanges clés entre les participants du WEF et les représentants monégasques de l’attractivité.