Monaco : journée de recrutement pour le Fairmont Monte Carlo

Le Fairmont Monte Carlo (596 chambres et suites) organise sa journée de recrutement le mardi 28 janvier de 9h à 17h30, dans son Grand Salon . Hôtel emblématique de la Principauté, il recherche 300 nouveaux talents pour rejoindre ses équipes. À l’aube de son 50ème anniversaire, il entame une nouvelle étape : chambres et suites rénovées dans les tons de beige et bleu, inspirées par la Riviera ; un nouveau décor pour le restaurant Nobu Monte Carlo, ainsi que l’ouverture d’un tout nouveau restaurant rooftop.