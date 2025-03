Monaco : la SBM finalise l’acquisition du “Palace des Neiges” à Courchevel

C’est signé. La SBM a acquis la semaine dernière le “Palace des Neiges” à Courchevel 1850 dans le cadre d’une nouvelle stratégie de relai de croissance et de complémentarité saisonnière pour ses ressources humaines, stratégie engagée depuis la prise de fonction du Président-Délégué Stéphane Valeri. Situé dans la prestigieuse station savoyarde, au cœur du quartier du Jardin Alpin, le “Palace des Neiges” fera l’objet d’une importante rénovation pour “y faire vivre prochainement tout le savoir-faire et toute l’expertise du Groupe en la matière”. Les travaux de restructuration débuteront en avril 2024 et durant la saison hivernale 2023/2024, l'établissement continuera d’être exploité par le groupe Alp’Azur.