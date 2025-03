Monaco a lancé les soldes d’hiver

Comme chaque année, Monaco a ouvert le ban des soldes d’hiver dans la foulée des festivités du Nouvel an et bien avant la France. Dans la Principauté, elles ont débuté mardi 2 janvier et se prolongeront jusqu’au 15 février avec les premières démarques à 30% en attendant la seconde démarque qui ira jusqu’à 50%. De l’autre côté de la frontière monégasque, en France il faudra attendre mercredi 10 janvier pour le coup d’envoi des soldes 2024 sur quatre semaines, soit jusqu’au 6 février. Plus d’une semaine avant la fermeture des soldes de Monaco.