Monaco : le 7ème E-Prix se joue samedi

En attendant le Grand Prix F1 (23 au 26 mai), place au septième E-Prix de Monaco qui se jouera demain, samedi 27 avril, au coeur de la Principauté. Une course qui prend de plus en plus d’ampleur avec les monoplaces électriques de nouvelle génération, arrivées l’an dernier. Inscrite au championnat du monde de Formule E, la course réunira 22 pilotes répartis dans 11 écuries. Ce sera la 8ème manche de cette saison de Formule E (la 10ème saison).

Une manche monégasque qui promet beaucoup : tous les anciens vainqueurs de l’épreuve sont au rendez-vous et la lutte en tête du championnat est plus indécise que jamais, avec deux co-leaders de haut niveau, Pascal Wehrlein et Jake Dennis, le champion en titre.En tête actuellement du classement avec 89 points, l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) aligne le même nombre de points que Jake Dennis (Andretti), mais compte une victoire de plus que lui.

Si le départ de la course sera donné à 15h03, les épreuves commenceront dès 7h30 avec une première séance d’essais libres d’une demi-heure. Elle sera suivie d’une seconde session à 9h10. Viendront ensuite à 10h40 les qualifications. Sur un format à éliminations, elles se poursuivront jusqu’à midi et permettront de retenir le pilote qui partira en pôle position. Mais, contrairement au Grand Prix, la pôle position n’est pas forcément la victoire assurée...

La course se tiendra en 29 tours disputés sur les 3,337km du circuit de Monaco. Avec en final une cérémonie de podium prévue peu après 16 heures.